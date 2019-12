Nestlé: Die Bullen läuten das Ende der Korrektur ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Ihr letztes markantes Hoch erreichte die Nestlé-Aktie bereits am 6. September bei 103,46 Euro. Es war zugleich das Allzeithoch und leitete anschließend eine Korrektur ein. Diese zog sich bis in den Dezember hinein hin und konnte erst in der Vorwoche beendet werden.

Die entscheidende Wende wurde am Mittwoch vollzogen, als der Kurs über die 50-Tagelinie bei 90,06 Euro anzusteigen vermochte.



