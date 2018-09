Nestlé-Angestellte kämpfen weiter um Erhalt von Arbeitsplätzen in der Informatik

Vevey (awp) - Im Kampf gegen den gross angelegten Stellenabbau im Informatikbereich des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé gehen die Gespräche der Schweizer Angestellten mit der Geschäftsleitung am Freitag in eine entscheidende Phase. Im Vorfeld dazu forderten die Angestellten in einem Brief das Management um Konzernchef Mark Schneider auf, den Arbeitnehmenden beim Sozialplan weiter entgegenzukommen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten