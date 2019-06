Nestlé, Allianz und Lufthansa: 3 Aktien, 3 spannende Meldungen, die Investoren kennen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die neue Börsenwoche ist eigentlich recht ruhig gestartet. Natürlich, der DAX konnte mit einem knappen Minus am Montag nicht an die Erfolge der vergangenen Woche anknüpfen. Allerdings ist das eine Entwicklung, die viele Investoren kaum tangieren dürfte.

Bei einigen Aktien gab es jedoch gleich zu Beginn dieser Woche spannende Meldungen. Werfen wir in diesem Sinne nun einen Foolishen Blick auf Nestlé (WKN: A0Q4DC), die Allianz (WKN: 840400) sowie Lufthansa (WKN: 823212), die prinzipiell zu diesem Kreis dazugezählt werden können.

Nestlé baut sein Wasser-Segment um

Wie Nestlé beispielsweise zu Beginn der neuen Börsenwoche verkündet hat, habe man ein weiteres Ziel für die bisherigen Restrukturierungsmaßnahmen gefunden: die Wassersparte des Lebensmittelkonzerns.

Im Zuge von Umstrukturierungen sollen so an den Abfüllstandorten Vittel und Contrexéville rund 120 Arbeitsplätze wegfallen, was ca. einem Achtel der aktuellen Belegschaft dort entspricht. Nestlé spricht hierbei von einem Schritt, der zur Verbesserung der aktuellen Wettbewerbsposition führen soll, was in meinen Augen ein weiterer wichtiger Hinweis ist.

Denn ich vermute, dass es sich auch hierbei um eine Maßnahme handelt, die wir im Kontext des aktuellen Konzernumbaus sehen sollten. Zur Erinnerung: Bis zum Geschäftsjahr 2020 möchte Nestlé hierbei die operative Marge von zuvor 14,7 % auf 18,5 % steigern und hat im Zuge dessen bereits viele Standorte und Marken aus dem Lebensmittelbereich auf den Prüfstand gestellt. Scheinbar ist man nun auch in der Wassersparte angekommen.

Allianz kann nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen!

Zu Beginn dieser Woche verkündete auch die Allianz eine brisante Meldung. So wird sich Europas größter Versicherer nun von seinem spanischen Anteil an dem Joint Venture Allianz Popular trennen. Dieses Projekt wurde ursprünglich gemeinsam mit der Banco Santander ins Leben gerufen. Nun zieht der deutsche Versicherer hier jedoch die Reißleine.

Ein Käufer für diese Beteiligung ist bereits gefunden. Der ehemalige Partner Banco Santander wird nämlich den bisherigen Mehrheitsanteil der Allianz in Höhe von 60 % für 936,5 Millionen Euro übernehmen und somit zum alleinigen Eigner dieses Projektes werden.

Die Allianz betont jedoch, auch weiterhin im spanischen Lebensversicherungs- und Nichtlebensversicherungsgeschäft tätig bleiben zu wollen. Die Allianz hat zuletzt eher häufiger mit Zukäufen von sich reden gemacht, insbesondere in Großbritannien.

Möglicherweise ist das daher lediglich ein Schritt zum Auffüllen der Kriegskasse, um in weitere, vielversprechendere Projekte investieren zu können. Die Kasse dürfte nun jedenfalls wieder ein wenig besser bestückt sein.

Lufthansa wird Condor nicht kaufen, zumindest vorerst nicht

Die Lufthansa gab eine weitere brisante Meldung (oder besser Abfuhr) bekannt. Wie im Vorfeld bereits reichlich spekuliert worden ist, habe die Kranich-Airline möglicherweise vor der Übernahme von Condor gestanden. Ein Szenario, das inzwischen jedoch mit einem großen Fragezeichen versehen sein dürfte.

Jedenfalls hat der Lufthansa-Finanzvorstand Ulrik Svensson derartigen Spekulationen nun einen bedeutenden Dämpfer verpasst. So sei es unwahrscheinlich, dass die Kranich-Airline den Zuschlag für die Condor erhalte. Außerdem bestünden zahlreiche Hürden und eine Integration in das Geschäft der hauseigenen Billig-Airline Eurowings erweise sich ebenfalls als schwierig, beziehungsweise komplex, um beim Wortlaut des Funktionärs zu bleiben.

Die Lufthansa hatte im Mai zwar noch bestätigt, ein Angebot für die Condor abgegeben zu haben, allerdings scheint intern niemand so wirklich mit einer Annahme zu rechnen. Möglicherweise könnte das durchaus für Überraschungen sorgen, falls es hier doch noch zu einer Einigung kommt.

Brisante Meldungen gleich zum Wochenstart

Wie wir daher insgesamt sehen können, gab es gleich zum Wochenbeginn spannende Meldungen zu vielen Aktien. Ob es hierbei nun um weitere Schritte beim Konzernumbau, um Verkäufe einzelner Beteiligungen oder aber um mögliche Übernahmen ging – die Palette war erneut groß.

Seien wir daher gespannt, was diese Woche sonst noch bringen wird. Wir Fools werden dich natürlich auf dem Laufenden halten!

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool empfiehlt Nestle.

Motley Fool Deutschland 2019