Nestlé-Aktien notieren nach Quartalszahlen über Erwartungen nur leicht höher

Bern (awp) - Die Aktien von Nestlé zeigen sich am Donnerstag im frühen Handel leicht freundlich. Der Konzern aus Vevey hat in Bezug auf das für die Nahrungsmittel-Industrie wichtige organische Umsatzwachstum im ersten Quartal die Schätzungen von Analysten übertroffen. Beim Umsatz in Franken wurden die Prognosen derweil punktgenau getroffen. Analysten nehmen die Beschleunigung des Wachstum zur Kenntnis, betonen aber vor allem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.