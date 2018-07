Nestlé-Aktien deutlich höher – Wachstum klar über Konsens

Bern (awp) - Die Aktien von Nestlé sind am Donnerstag mit deutlichen Kursavancen in den Handel gestartet. Der traditionsreiche Nahrungsmittelkonzern aus Vevey hat vorbörslich seine Halbjahreszahlen veröffentlicht und dabei die Markterwartungen grösstenteils erfüllt oder gar übertroffen. Vor allem die Wachstumszahlen fielen deutlich über den Marktschätzungen aus und wurden entsprechend in ersten Kommentaren gewürdigt. Nur knapp erfüllt hat Nestlé hingegen bei der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten