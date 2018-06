Nestlé-Aktien dank Spekulationen rund um eine Erhöhung der Wachstumsziele höher

Bern (awp) - Die Aktien von Nestlé fallen am Mittwochnachmittag zwar etwas von den Tageshöchstkursen zurück, notieren aber immer noch kräftig im Plus. Händler berichten von Spekulationen, wonach der Nahrungsmittelkonzern aus Vevey die Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses nutzen könnte, um das untere Ende der Zielbandbreite für das diesjährige organische Umsatzwachstum anzuheben. Die Aufnahme der Papiere in die "Most Preferred List" von Kepler ... Mehr lesen…

