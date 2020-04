Nestlé-Aktie nach starken Q1-Zahlen: Aktie jetzt noch ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Aktie von Nestlé (WKN: A0Q4DC) könnte für viele Investoren ein vermeintlich sicherer Fels in der Brandung sein. Das defensive Lebensmittelgeschäft ist dabei ein vergleichsweise sicherer Burggraben. Zudem verfügt der Schweizer Konzern über eine historisch zuverlässige und bald adelige Dividende.

Darüber hinaus könnte die Aktie von Nestlé sogar ein Profiteur des Coronavirus sein. Da viele Verbraucher zuletzt wie verrückt gehamstert haben, sind haltbare Lebensmittel wieder beliebter denn je.

Wie sehr ein solcher Effekt womöglich durchgeschlagen hat, zeigt nun ein aktuelles Quartalsupdate der Schweizer. Aber was ist die Aktie auf dem derzeitigen Aktienkursniveau und nach den Zahlen? Noch immer ein Kauf? Eine spannende Frage, der wir im Folgenden mal etwas näher auf den Grund gehen wollen.

Ein solides Geschäft mit kleineren Wehwehchen

Wie ein Blick auf das derzeitige Quartalsupdate offenbart, stieg insbesondere der Absatz der Schweizer bedeutend an. Demnach gab es hier ein organisches Wachstum um 4,3 %, wobei das interne Realwachstum sogar bei 4,7 % gelegen hat. Preisanpassungen haben jedoch zu einem negativen Effekt von 0,4 % geführt. Grundsätzlich eine solide Entwicklung.

Diese konnte sich jedoch nicht beim Konzernumsatz behaupten. Hier musste Nestlé im Jahresvergleich einige Federn lassen, da diese Kennzahl im Jahresvergleich um 6,2 % auf 20,8 Mrd. Schweizer Franken zurückgegangen ist. Wobei es insbesondere Wechselkurseffekte gewesen sind, die diese Kennzahl um 5,8 % verringert haben, genauso wie veräußerungsbereinigte Zukäufe. Ohne diese Verwässerungen hätte Nestlé womöglich sogar ein Umsatzplus vorweisen können.

Ergebnisse verkündet Nestlé im Rahmen seiner Quartalsupdates nicht, allerdings sieht sich das Management trotz der Coronakrise zumindest vorläufig auf Kurs, um die Jahresziele für das Geschäftsjahr 2020 aufrechterhalten zu können. Eine mutige Prognose, die den Investoren wohl gefallen dürfte.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Die interessantere Fragestellung dürfte nun jedoch sein, ob die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns auch auf dem derzeitigen Aktienkursniveau ein Kauf ist. Immerhin, ein moderates Wachstum scheint hier trotz der Krise weiterzugehen. Das können wir als weiteren Indikator für das zuverlässige Geschäftsmodell des Schweizer Konzerns werten. Auch wenn einzelne Bereiche wie Wasser oder auch das Kaffee-Geschäft grundsätzlich zu kämpfen hatten. Allerdings ist es das diversifizierte, markenstarke Portfolio, das zumindest in der Breite schützt.

Derzeit wird die Nestlé-Aktie bei einem Aktienkursniveau von 106,56 Schweizer Franken (24.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) und bei einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 4,30 Schweizer Franken jedenfalls mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,7 bewertet, was noch immer ambitioniert ist. Allerdings genießt das defensive Geschäftsmodell gewiss ein leichtes Premium.

Bei einer Dividende in Höhe von 2,70 Schweizer Franken beläuft sich die Dividendenrendite hingegen auf 2,53 %. Auch das ist hier kein günstiger Wert. Aber zumindest ein in vielerlei Hinsicht beständiger.

Die Aktie von Nestlé ist somit gewiss nicht preiswert. Allerdings ist sie das in ihrer jüngsten oder auch längerfristigen Historie eigentlich nie gewesen. Qualität hat oft ihren Preis und Nestlé verfügt über eine starke defensive Klasse. Ob sie einem das als Investor wert ist, das ist jedoch eine andere Frage.

Immerhin: Der Wachstumskurs geht weiter

Aber immerhin: Der Wachstumskurs auf Konzernsicht geht moderat weiter, auch wenn die Umsätze kurzfristig nicht so recht mitspielen wollten. Sofern Nestlé über Jahre und Jahrzehnte – teilweise auch durch Preisanpassungen – seinen bisherigen Kurs aufrechterhält, so wird die fundamentale Bewertung immerhin konsequent preiswerter.

Ob es bessere Alternativen gibt, mag daher eine interessante Fragestellung sein. Jedoch sollten sich gerade zittrige Investoren in Coronazeiten auch fragen, ob es defensivere Vertreter als den Schweizer Lebensmittelkonzern gibt.

The post Nestlé-Aktie nach starken Q1-Zahlen: Aktie jetzt noch ein Kauf? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Jetzt Aktien während des Marktcrashs günstig kaufen Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Vincent besitzt keine der erwähntn Aktien. The Motley Fool empfiehlt Nestlé.

Motley Fool Deutschland 2020