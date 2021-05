Nestlé-Aktie: In doppelter Hinsicht ein Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Nach dem zwischenzeitlichen Rückfall auf ein 12-Monats-Tief bei 95 Schweizer Franken (CHF) schaffte die Nestlé-Aktie Anfang März den Turnaround und orientiert sich seitdem in nördlicher Richtung. Ende April ließen die Anleger den Kurs bis auf 110,92 CHF ansteigen und damit in die Nähe des am 2. September 2019 erreichten Allzeithochs von 113,20 CHF. In diesem Bereich fehlen aber momentan die Anschlusskäufe. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung