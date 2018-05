Nestlé Aktie: Zukauf beeindruckt nicht!

Letzte Woche beschäftigte sich Johannes Weber in einer Analyse mit der Aktie von Nestlé. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Obwohl sich Nestlé erst kürzlich die Lizenzrechte an den Konsum- und Gastronomieprodukten von Starbucks gesichert hat, machte sich das beim Aktienkurs bisher nicht bemerkbar. Die Entwicklung! Nestlé will sein Nordamerika-Geschäft ausbauen und hat sich deshalb für 7,15 Milliarden US-Dollar die Lizenzrechte an den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.