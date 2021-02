Nestlé-Aktie: Wird das den Aktienkurs in die Tiefe reißen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Zahlreiche große Lebensmittelkonzerne verdienen nicht unerhebliche Anteile ihrer Umsätze mit Produkten, in denen in irgendeiner Form Kakao zum Einsatz kommt. So auch das Schweizer Unternehmen Nestlé, welches sich derzeit schwere Vorwürfe anhören muss. Laut der „Luzerner Zeitung“ haben acht junge Männer aus Mali Klage gegen den Konzern eingereicht.

Der Vorwurf lautet darauf, dass Nestlé seit Jahrzehnten aktiv von Kinderarbeit profitiere und dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung