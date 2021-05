Nestlé-Aktie: Winken neue Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Den weltweit größten Lebensmittelkonzern Nestlé kennt so gut wie jeder – zumindest seine Marken. Diese findet man in so gut wie jedem Supermarkt weltweit. Die Größe der Schweizer basiert aber nicht nur auf organischem Wachstum. Über die Jahre wurde international clever zugekauft. So erzielt Nestle heutzutage auch seinen größten Umsatz in den USA. Um die Marktmacht auszubauen, wurde jüngst eine weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung