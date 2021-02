Nestlé-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Nestlé-Aktie befindet sich seit Anfang Oktober in einem Abwärtstrend. Mit dem Fall unter das Dezember-Tief bei 97,87 Schweizer Franken wurde der Trendverlauf in dieser Woche bestätigt. Die jüngsten Zahlen haben der Aktie keinen neuen Schwung verleihen können. Mit der Trendbestätigung ist genau das Gegenteil eingetreten. Im Zahlenwerk macht sich der Konzernumbau bemerkbar. So sanken die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



