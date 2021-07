Nestlé-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé befindet sich seit Anfang März in einer kräftigen Aufwärtsbewegung und schaffte am 8 Juni den Sprung auf ein neues Allzeithoch. In den letzten vier Wochen konsolidierte der Kurs auf hohem Niveau und baute dabei den überkauften charttechnischen Zustand ab, der sich beispielsweise im Relative Stärke Index (RSI) zeigte. Nun mehren sich die Anzeichen für einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung