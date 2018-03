Nestlé-Aktie: Was hat es mit dem Hype in Japan auf sich?

Liebe Leser,

der rosafarbene Schokoriegel der Marke KitKat des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé hat in Japan und Südkorea Anfang des Jahres einen riesigen Hype ausgelöst. In der ersten Woche nach der Markteinführung wurden in den eigenen KitKat-Läden bereits sämtliche Bestände in den ersten 30 Minuten eines jeden Tages verkauft. Und das trotz des unglaublich hohen Preises von umgerechnet 76 Euro! Ein stolzer Preis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.