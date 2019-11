Nestlé Aktie: Ein Novum, das sich sehen lassen kann!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Heutzutage gibt es unterschiedlichste Wege, um etwa die Supermarkt-Einkäufe zu bezahlen. Jetzt hat der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé eine weitere Payment-Alternative im Visier. Im Mittelpunkt: das Gesicht.

Novum für europäische Supermärkte

Laut einem Bericht von „Businessinsider“ bietet der Konzern seinen Supermarktkunden nun erstmals die Bezahlung via Gesichtserkennung an. Das Ganze soll im Rahmen eines Pilotprojekts in der spanischen Stadt Esplugues de Llobregat (Provinz Barcelona) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



