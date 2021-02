Nestlé-Aktie: Nicht zu stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Wie sehr es sich in Krisenzeiten lohnt, breit aufgestellt zu sein, zeigt sich am Beispiel von Nestlé. Die Zahlen für das vergangene Jahr weisen trotz Corona-Pandemie ein ordentliches Wachstum auf. Darüber berichtete unter anderem die „Welt“. Möglich wurde das, da Schwächen in bestimmten Sparten durch andere aufgefangen werden konnten.

Ein Rückgang zeigte sich bei Dingen wie Wasser in Flaschen und Süßwaren. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung