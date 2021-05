Nestlé-Aktie: Mischt Nestlé damit die Karten neu?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Der Lebensmittelmarkt befindet sich mitten in einem grundsätzlichen Wandel. Vegane Alternativen zu Milch mögen noch immer eine Nische sein. Das Wachstum der vergangenen Jahre lässt aber erahnen, dass das nicht für immer so bleiben wird. Nestlé will sich die Chancen in diesem Segment ganz offensichtlich nicht entgehen lassen.

Kürzlich stellte der Konzern ein neues Milchersatzprodukt vor, welches auf den Namen „Wunda“ hört ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung