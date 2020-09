Nestlé Aktie: Auch in der Krise gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Produkte von Nestlé sind auch in der Krise gefragt. Im 1. Halbjahr zog der Umsatz organisch um 2,8% an. Tatsächlich kam es zu einem Rückgang um 9,5%, nicht zuletzt aufgrund von Unternehmensverkäufen, insbesondere Herta. Die Verkaufserlöse wiederum führten zu einem Gewinnsprung von 18,3%: Die viel beachtete operative Ergebnismarge verbesserte sich von 17,1 auf 17,4%. Insgesamt kamen die Zahlen an der Börse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung