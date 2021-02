Nestlé-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé hat in der vergangenen Woche die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt. Obwohl das Zahlenwerk durchaus zu gefallen wussten und der Ausblick auf 2021 Mut macht, kommt die Aktie nicht in Schwung. Letzte Woche wurde die 100-Franken-Marke nachhaltig durchbrochen und am Montag trotz leicht steigender Kurse ein neues 10-Monats-Tief bei 96,50 Franken markiert. Der seit Ende Juli bestehende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



