Nestlé Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Nestlé-Aktie befindet sich seit vergangenem August in einem Abwärtstrend. Anfang Dezember sank der Kurs sogar unter die 100-Franken-Marke und erreichte ein Verlaufstief bei 97,87 Franken (CHF). Im weiteren Verlauf des Monats gelang der Aktie dann eine kräftige Erholung, die den Kurs bis an die Abwärtstrendlinie heranführte. An dieser Stelle nahm der Abwärtsdruck aber wieder zu, sodass der Trend seine Bestätigung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



