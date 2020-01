Nestlé Aktie: Kampf dem Plastik!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Wie Nestlé am Donnerstag ankündigte, will der Lebensmittelkonzern künftig den Einsatz von Plastikverpackungen deutlich reduzieren. Dafür werden 250 Millionen Franken in einen Kapitalfonds investiert, welcher Start-ups unterstützen soll, die an nachhaltigen Verpackungen arbeiten. Zudem ist geplant, verstärkt auf recycelte Kunststoffe zu setzen. Bis 2025 soll die Menge an neuem Plastik dadurch um etwa ein Drittel gesenkt werden.

Nestlé reagiert auf die Kritiker!

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung