Nestlé Aktie: Die Käufer sind zurück!

Umsatz und Gewinn bei Nestlé wachsen zwar weiterhin, dennoch haben die Anleger die in dieser Woche vorgelegten Zahlen zunächst mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktie, die zuvor am Dienstag ein neues Jahreshoch bei 102,25 Euro ausgebildet hatte, startete am Donnerstag mit einer Kurslücke zwischen 100,10 und 99,20 Euro in den Handel und fiel anschließend im Tief bis auf 97,24 Euro zurück.

