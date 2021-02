Nestlé-Aktie: Ist das bereits eingepreist?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Der Kurs der Nestlé Aktie zeigte sich in den vergangenen Tagen schwach. Er rutschte ab und kam der Unterstützungszone sehr nah. Komisch eigentlich, denn das Unternehmen verhandelt über den Verkauf von Wasser-Marken in den USA. Dadurch würden Milliarden an Cash freigesetzt werden. Seit der Meldung hat sich der Kurs nicht wirklich bewegt. Ist dieser Verkauf wirklich schon eingepreist in den Kurs?