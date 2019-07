Nestlé-Aktie: Ist die Aktie immer noch kaufenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Aktie des Schweizer Lebensmittelgiganten Nestlé befindet sich seit Anfang des Jahres fest in den Händen der Bullen. Sie treiben den Kurs immer weiter nach oben und haben in der vergangenen Woche beim Stand von 103,56 Schweizer Franken (CHF) ein neues Rekordhoch markiert. In der zweiten Wochenhälfte kam der Kurs wieder etwas zurück, was angesichts der überkauften Marktphase (Stochastic Momentum Index) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



