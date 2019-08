Nestlé Aktie: Hier gibt’s mächtig Ärger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Nestlé ist seit Jahrzehnten im Fokus der Umweltschützer: Diese werfen dem Schweizer Lebensmittelkonzern vor, etwa an einer illegalen Abholzung des Regenwalds beteiligt gewesen zu sein. Auch im Bereich der Wassergewinnung gerät das Unternehmen regelmäßig in die Kritik, da Nestle in ländlichen Gemeinden Wasser kostengünstig abpumpe und mit großem Gewinn weiterverkaufe, so die Umweltschützer.

Jetzt hat der Lebensmittelriese laut einem Bericht des „Guardian“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung