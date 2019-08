Nestlé-Aktie: Die Hausse geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Aktie des Schweizer Lebensmittelgiganten Nestlé strebt weiter unermüdlich nach oben. Am 27. Dezember fiel der Kurs nach einer Korrekturphase auf 77,74 Schweizer Franken (CHF) zurück, doch seitdem bestimmen die Bullen das Geschehen. Mitte Februar gelang ihnen der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch, wodurch ein kräftiges Kaufsignal ausgelöst wurde. In der Folge wurden in schöner Regelmäßigkeit neue Höchststände erklommen.

Am Freitag gab ...



