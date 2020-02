Nestlé Aktie: Dieses Problem soll jetzt gelöst werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Nestlé will sich für den Umweltschutz einsetzen: Wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab, werde man hierfür nun auch das Projekt „STOP“ unterstützen, das gegen die Plastikverschmutzung an der indonesischen Küste vorgeht.

Demnach wird der Schweizer Lebensmittelmulti der Umweltinitiative bei der Etablierung von nachhaltigen Abfalllösungen in zwei Gemeinden in Ost-Java (Region Pasuruan) unter die Arme greifen. Laut der Nestlé-Pressemitteilung hat die dortige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung