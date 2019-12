Nestlé-Aktie: Darum sollte man die Aktie meiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Bei der Aktie des Schweizer Lebensmittelgiganten Nestlé ging es in diesem Jahr über weite Strecken nur in eine Richtung und zwar nach oben. Zwischen dem 28. Dezember und dem 6. September stieg der Kurs um fast 50 Prozent und markierte beim Stand von 113,20 Schweizer Franken (CHF) das bisherige Allzeithoch. In der Folge kam es zu leichten Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



