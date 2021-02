Nestlé Aktie: Alles auf grün?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Für Montag hat Nestlé zu einer ungewöhnlichen Pressekonferenz geladen. In einer coronakonformen virtuellen Runde will der Schweizer Lebensmittelkonzern seine Maßnahmen zur CO2-Reduktion in Europa vorstellen. Ausgerechnet Nestlé! Da reibt sich manch Beobachter verwundert die Augen und wittert Greenwashing.

Umweltschützer und Entwicklungshilfeorganisationen werfen dem Unternehmen seit Jahren vor, das Wasser in der Dritten Welt zu einem reinen Wirtschaftsgut zu machen. Außerdem stand Nestlé ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung