Neste und LyondellBasell produzieren erstmals Kunststoffe aus erneuerbaren Rohstoffen in kommerziellem Maßstab

Espoo, Finnland (ots) - Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki), derweltweit führende Hersteller erneuerbaren Diesels aus Abfall- undReststoffen, und LyondellBasell (NYSE: LYB), eines der größtenglobalen Kunststoff-, Chemie- und Raffinerieunternehmen, geben heutegemeinsam die erstmalige gleichzeitige Herstellung von biobasiertemPolypropylen und biobasiertem Polyethylen mit geringer Dichte inkommerziellem Maßstab bekannt.Das gemeinsame Projekt nutzte die erneuerbaren Kohlenwasserstoffe,die Neste aus nachhaltigen, biobasierten Rohmaterialien wie Öl ausAbfällen und Reststoffen gewinnt. Das Resultat war die Herstellungmehrerer tausend Tonnen biobasierter Kunststoffe, die fürLebensmittelverpackungen zugelassen sind. LyondellBasell vertreibtdiese unter den Namen Circulen und Circulen Plus, einer neuenMarkenfamilie für Produkte der Kreislaufwirtschaft."Wir ermöglichen es der Kunststoffindustrie, dem Markt mehrbiobasierte Materialien anzubieten. Zu sehen, dass Nestes erneuerbareKohlenwasserstoffe in der kommerziellen Herstellung biobasierterBiopolymere perfekt funktionieren und damit einen vollwertigen Ersatzfür fossile Materialien darstellen, macht uns sehr zufrieden", sagtPeter Vanacker, Präsident und CEO von Neste. "Die Zusammenarbeit mitLyondellBasell ist ein Meilenstein im Aufbau unseresGeschäftsbereichs Polymere und Chemikalien, der erneuerbare undzirkuläre Lösungen für zukunftsorientierte, nachhaltige Markenentwickelt."Richard Roudeix, Senior Vice President of Olefins and Polyolefinsfor Europe, Asia and International bei LyondellBasell, erklärt: "DerInnovationsgeist von LyondellBasell zieht sich durch die Jahrzehnte.Ein Erfolg wie dieser zeigt beispielhaft, wie wir ganz konkret einezirkuläre Wirtschaft unterstützen. Mit der Nutzung erneuerbarerRohstoffe leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz und helfenunseren Kunden, ihre Umweltziele zu erreichen."Ein Novum in der IndustrieDas erfolgreiche Projekt stellt in der Kombination von Nesteserneuerbarem Rohstoff mit LyondellBasells technischen Fähigkeiten einNovum dar. LyondellBasell verfügte über die notwendige Flexibilität,um an seinem Steamcracker im deutschen Wesseling den neuen,erneuerbaren Rohstoff ohne Verdünnung einzusetzen und in seinenPolymeranlagen das Monomer direkt in biobasiertes Polyethylen undbiobasiertes Polypropylen umzuwandeln. Eine unabhängige Stelletestete das Produkt mithilfe von Carbon-Tracers und bestätigte einenGehalt an erneuerbaren Komponenten von über 30 Prozent.LyondellBasell verkaufte Teile des während der Testreiheproduzierten Materials an unterschiedliche Kunden. Dazu gehörteCofresco, ein Unternehmen der Melitta Gruppe und mit Marken wieToppits® und Albal® der führende europäische Hersteller vonHaushaltsfolien. Cofresco plant nun, das biobasierte PolyethylenCirculen Plus zur Entwicklung nachhaltiger Lebensmittelverpackungeneinzusetzen.