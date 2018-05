Nespresso-Angestellte gegen schlechtere Arbeitsbedingungen

Romont (awp) - Die Nespresso-Angestellten wehren sich gegen eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen, welche die Kaffeekapselherstellerin in drei Fabriken in der Westschweiz angekündigt hat. So wolle die Nestlé-Tochter die Arbeitszeiten verlängern und lange Wochenendschichten einführen, schrieb die Gewerkschaft Unia am Dienstag in einem Communiqué. Nespresso verweigere bisher den Dialog. Die Unia verlangt die die sofortige Aufnahme von Gesprächen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten