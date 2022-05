Neso Brands investiert über 100 Mio. USD in Brillenmarken und ernennt DTC-Geschäftsführer Bjorn Bergstrom zum CEO

Singapur (ots/PRNewswire) -Der Brillenhersteller Neso Brands kündigt Investitionen von mehr als 100 Millionen USD in diverse Brillenmarken an. Neso ist eine Initiative des Omnichannel-Brilleneinhorns Lenskart, zu dessen Investoren KKR, Softbank, Alpha Wave Global und Temasek gehören. Neso Brands wird weltweit in Brillenmarken investieren und diese Marken durch die Nutzung von Synergien in der gesamten Lenskart Group ausbauen, um die internationale Expansion zu beschleunigen.Neso Brands gibt außerdem bekannt, dass Bjorn Bergstrom neuer CEO des Gründungsteams ist. Bjorn Bergstrom verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Verbraucher-Scale-Ups, Risikokapital und Managementberatung.Neso Brands ist ein weltweit tätiges Brillenunternehmen mit Sitz in Singapur, das 2022 gegründet wurde, um die vielversprechendsten Direct-to-Consumer-Marken (DTC) weltweit zu den Marken der Zukunft zu machen. Die Brillenbranche war bisher eine sehr traditionelle Branche mit großen etablierten Unternehmen, ist aber mittlerweile reif für eine technologiegestützte weltweite Transformation. Da die allgemeine Akzeptanz für den E-Commerce rasant steigt und Technologien wie Augmented Reality (AR) und Künstliche Intelligenz (KI) immer ausgereifter werden, ist es an der Zeit, dass auch die ersten Brillenmarken von diesen Trends profitieren und Marktanteile erobern. Neso Brands wird diese Marken übernehmen und eine schnellere Einführung auf dem Weltmarkt ermöglichen, indem den Marken Zugang zu gemeinsamen Ressourcen gewährt wird, insbesondere zu Technologie, Lieferkette, Vertrieb, Kapital und bewährte Verfahren.Zur Leitung dieses Unterfangens hat Neso Brands Bjorn Bergstrom zum Gründer-CEO ernannt. Bergstrom ist ein erfahrener Investor und DTC-Betreiber, der zuletzt als Chief Growth Officer und Interim Chief Product & Technology Officer für die internationale Modemarke NA-KD tätig war. NA-KD mit Sitz in Schweden expandierte 2016 auf mehr als 100 Märkte und hat in nur fünf Jahren einen Umsatz von über 200 Millionen USD erzielt. Zu den bisherigen Erfahrungen von Bergstrom zählen seine Tätigkeit als Risikokapitalinvestor mit Schwerpunkt auf Wachstums-Start-ups in der Frühphase, in der Managementberatung sowie betriebliche Funktionen bei Verbraucher-Start-ups.Bjorn Bergstrom, CEO von Neso Brands, kommentiert:„Die Brillenindustrie befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend, der sie reif für den Umbruch macht. Die Verbraucher stellen immer höhere Anforderungen an die Kundenerfahrung, das Branding und die Auswahl, aber die etablierten Anbieter konnten damit nicht Schritt halten. Durch Investitionen in die vielversprechendsten neuen Marken der Branche und die Nutzung zentralisierter Ressourcen in Technologie, Fertigung und Vertrieb wird Neso Brands bestens dafür aufgestellt sein, die Brillenmarken der Zukunft zu skalieren. Ich freue mich sehr darauf, das Unternehmen auf diesem Weg anzuleiten und eng mit unseren Investoren und Partnern zusammenzuarbeiten."Peyush Bansal, CEO von Lenskart, erklärt:„Mit dieser Investition in Neso Brands wollen wir unser Ziel voranbringen, den Menschen ein rundum neues Seh-Erlebnis zu bieten. Die Verbraucher fordern immer bessere Produkte, und während alle anderen Lifestyle-Produkte wie Schuhe, Kleidung und Wearables die Lebensqualität der Menschen verbessern, sind Brillen seit eh und je gleich, ohne Innovation, nur teurer. Wir sind der festen Überzeugung, dass die heute etablierten Brillenmarken nicht die Marken der Zukunft sein werden. Und unsere Initiative Neso ermöglicht es uns, mit Gründern weltweit zusammenzuarbeiten, um die Brillenmarken der Zukunft aufzubauen."INFORMATIONEN ZU NESO BRANDSNeso Brands wurde 2022 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen in der Brillenindustrie, das in die Verbrauchermarken von morgen investiert und diese betreibt. Durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen in den Bereichen Analytik, Technologie, Lieferkette und Vertrieb entsteht durch jede neue Marke ein Netzwerkeffekt innerhalb des Konzerns. Neso Brands mit Sitz in Singapur ist weltweit tätig und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, das Kundenerlebnis im Bereich Brillen für Millionen von Menschen weltweit zu verbessern, indem es mit den besten Unternehmern der Branche zusammenarbeitet.INFORMATIONEN ZU LENSKARTLenskart wurde 2010 gegründet und ist Asiens größter Omnichannel-Händler und Hersteller von hochwertigen und modernen Brillen. Mit einem einzigartigen „Click-and-Mortar"-Geschäft reformiert Lenskart durch das Angebot disruptiver Dienstleistungen wie Augenuntersuchungen und -anproben zu Hause, 3D-Anprobe und automatische Linsenanpassung die Brillenbranche. Das Unternehmen zielt darauf ab, jedem Verbraucher Zugang zu hochwertigen Brillen zu bieten, indem Mittelspersonen wegfallen, High-Tech-Robotertechnologie eingesetzt und erstklassige Designs in die Produkte integriert werden.Lenskart bedient über 10 Millionen Kunden mit einer Präsenz in 235 indischen Städten und in Singapur über ein Netzwerk von über 1000 Omnichannel-Stores und ist neuerdings auch im Nahen Osten und in den USA präsent.