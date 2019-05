Neschen expandiert in die Schweiz

Bückeburg (ots) - Die Neschen Coating GmbH, ein Hersteller vonDruckmedien, Funktions- und Reparaturfolien, Laminatoren sowieindustriellen Beschichtungslösungen, erweitert seinen europäischenVertrieb mit der Übernahme der schweizerischen Netra AG um einenweiteren Standort. Die schweizerische Firma wird in das Vertriebsnetzder Filmolux-Tochtergesellschaften von Neschen integriert.Die Filmolux-Gruppe stellt für die Neschen-Produkte einen eigenenVertriebskanal dar und ist ein Alleinstellungsmerkmal im europäischenWettbewerb. Neben dem neuen Standort in der Schweiz ist Filmoluxbereits in Italien, Frankreich, Benelux, Österreich und Deutschlandvertreten.Die Netra AG ist als Handelsgesellschaft für Buchschutz- undReparaturfolien sowie digital bedruckbare Medien bereits fest imschweizerischen Markt etabliert. Das erfolgreiche Unternehmen wurde1989 in Emmen gegründet und soll ab nun unter dem Namen FilmoluxSchweiz firmieren.Für Kai Tittgemeyer, Geschäftsführer der Neschen Coating GmbHsowie der Filmolux Tochtergesellschaften, ist die Übernahme einlogischer Schritt: "Wir freuen uns, mit den Inhabern der Netra AGeine hervorragende Lösung der Übernahme gefunden zu haben, um mitunserer Filmolux-Gruppe weiter wachsen zu können. Durch die Übernahmeergeben sich weitere Synergien bei der Standardisierung unseresVertriebes sowie im Bezug zu unserem Produktportfolio. DieTransaktion unterstützt so das eingeleitete organische Wachstum derMuttergesellschaft Neschen", erklärt Tittgemeyer.Eine intensive Zusammenarbeit von Netra und der Neschen CoatingGmbH bestand im Vorfeld bereits seit 1990. Netra erweitertrückwirkend zum 1.1.2019 das Arrangement derFilmolux-Tochtergesellschaften. Wie die anderen Handelstöchter wirdFilmolux Schweiz das vollständige Neschen-Produktportfoliovertreiben.Neschen Coating GmbH, Bückeburg - Die Marken Neschen und FilmoluxIm Bereich der Funktionsbeschichtung von bahnenförmigenMaterialien entwickelt die Neschen Coating GmbH innovativeBeschichtungslösungen für jede Anforderung. Unter der Marke Neschenproduziert und vertreibt das Bückeburger Unternehmen Digitaldruck-,Klebe- und Schutzmedien. Unter dem Dach der Neschen Coating GmbHvertreibt Filmolux als unabhängiger in Deutschland, Benelux, Italien,Österreich und Frankreich vertretener Händler dasNeschen-Produktportfolio und ausgewählte Handelswaren. Die FilmoluxVertriebsorganisationen bieten ihren Kunden durch einen weltweitenProdukteinkauf und effiziente Informations- und Warenlogistik einbreites Sortiment und hohen Service im Visual Communication- undBuchschutzmarkt.Pressekontakt:WORDUP PRMartiusstraße 1 - 80802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0EMail:presse@wordup.deOriginal-Content von: Blue Cap AG, übermittelt durch news aktuell