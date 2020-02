Nervosität durch gezielte Ruhepausen bekämpfen (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Nervosität bringt körperliche Anspannung, unangenehme Gefühleund negative Gedanken mit sich. Schon simple Mittel können oft mehr Gelassenheitbringen - genug Ruhepausen zum Beispiel. Sie aktivieren den Gegenspieler dererregenden Nervenbahnen, den sogenannten Parasympathikus. "Es ist wichtig, dassin den Pausen auch der Geist zur Ruhe kommt", betont Professor Rainer Rupprecht,Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an derUniversität Regensburg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Daher sollteman sich wirkliche Auszeiten gönnen, ohne dabei Nachrichten zu lesen oderprivate Angelegenheiten zu regeln. "Ständig auf die Signale des Smartphones zureagieren, ist etwa so, als würde man sich durch den Wecker immer wieder beimEinschlafen stören lassen."Bewegung für den Körper, Pause für den GeistNervöse Symptome signalisieren, dass es höchste Zeit ist, sich abzuregen. "DerKörper braucht jetzt Bewegung und der Geist eine Pause", sagt Roberto D'Ameliovon der Universitätsklinik des Saarlandes. Bei Nervosität sind die Muskelnangespannt und wollen sich abreagieren. Deshalb ist es sinnvoll, sich zubewegen. Hilfreich kann auch sein, den eigenen Atem bewusst wahrzunehmen unddabei fließen zu lassen: In den Bauch ausatmen, so dass dieser sich wölbt. Dabeilaut oder in Gedanken rückwärts zählen. Beim Ausatmen kann man in derVorstellung alles abgeben, was einen belastet, beim Einatmen alles aufnehmen,was man gerade benötigt. Mit jedem Atemzug davon ein bisschen mehr, bis dieNervosität ganz aus dem Körper entwichen ist. Weitere praktische Tipps im Kampfgegen nervöse Symptome finden Leserinnen und Leser in der neuen "ApothekenUmschau" oder online unter www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook undInstagram.Auch einige Krankheiten führen zu Nervosität. Wer ständig unter Strom steht,sollte sich an den Hausarzt wenden. Er klärt die Ursache und leitet einegeeignete Therapie ein, falls das nötig ist.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2020 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4509129OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell