Mit Nervenkitzel, Showspektakel und Achterbahnen quer durch Europa - am 24. März startet der Europa-Park in die Sommersaison (AUDIO)

Rust (ots) -Anmoderationsvorschlag:15 Länder in ein oder zwei Tagen - das schaffen noch nicht malganz ambitionierte Reisegruppen aus Japan. Im Europa-Park ist dasaber kein Problem: Da können sich die Besucher innerhalb wenigerStunden zum Beispiel in Island, Portugal und Österreich umsehen,landestypisches Essen genießen und natürlich jede Menge Action in denüber 100 Attraktionen erleben. Jetzt (24. März) startet derEuropa-Park in die neue Saison und natürlich warten auch spannendeNeuheiten auf uns. Was genau, das hat Oliver Heinze für unsherausgefunden.Sprecher: Zum Start in die neue Saison lässt sich der Europa-Parkauch in diesem Jahr nicht lumpen. Komplett umgestaltet stahlt derfranzösische Themenbereich in einem neuen, frischen Look, sagt CorinaZanger von Deutschlands größtem Freizeitpark, und verrät, dass inKürze noch mehr dazukommen wird.O-Ton 1 (Corina Zanger, 07 Sek.): "Bis zum Sommer wird derThemenbereich noch attraktiver mit dem 'Eurosat - CanCan Coaster' und'Madame Freudenreich Curiosités'."Sprecher: Doch schon jetzt kommen Adrenalin-Junkies auf ihreKosten.O-Ton 2 (Corina Zanger, 24 Sek.): "Zum Beispiel mit 'Alpha ModsP.D.'. Die gibt's auf 'Alpenexpress Coastiality'. Da fährt man dannauf der Achterbahn mit einer virtuellen Brille durch die Welt von denAlpha Mods. Oder man geht zum 'Silver Star' und kann sich mit 130Stundenkilometern in die Tiefe stürzen. Oder zum Beispiel dieHolzachterbahn 'Wodan - Timburcoaster'. Die ist perfekt, um durch dieisländische Mythologie zu sausen."Sprecher: Nichts für schwache Nerven also, beziehungsweise für diekleinen Besucher, an die natürlich auch gedacht wurde.O-Ton 3 (Corina Zanger, 23 Sek.): "Bei uns kann man ab Saisonstartauch eine Reise durchs Lummerland machen und kann mit der LokomotiveEmma Vollgas geben. Dann gibt es auch noch den beliebten BärPaddington. Der wird bei uns in der Eisshow zu sehen sein. Oder esgibt auch die 'Piraten in Batavia'. Das ist eine ganz tolleBootsfahrt indoor, 'Piccolo Mondo'. Und für die, die es ein bisschengruseliger mögen, die Geisterbahn. Das ist aber auch schon für Kindergeeignet."Sprecher: Und auch die Eltern kommen nicht zu kurz - beim neuenMusical "Rulantica" zum Beispiel, das es ab dem 28. April zu sehengibt. Sie können aber auch...O-Ton 4 (Corina Zanger, 14 Sek.): "...auf eine akrobatischeZeitreise gehen mit 'Times'. Dann gibt's natürlich gastronomischeAngebote, sogar ein Zwei-Sterne-Restaurant, das 'Ammolite' in unseremVier-Sterne-Hotel 'Bell Rock'. Man kann auch die Wellness-Angebotenutzen oder eine Runde Golf spielen gehen."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, mal einen Ausflug in denEuropa-Park zu machen: Am 24. März startet die Saison - mehr Infosfinden Sie im Internet unter europapark.de!Pressekontakt:Corina ZangerUnternehmenskommunikationProjektleitung Mack Creative, Presse-Events und VIP ManagementTel.: +49 (7822) 77-14140E-Mail: corina.zanger@europapark.deOriginal-Content von: Europa-Park, übermittelt durch news aktuell