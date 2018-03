München (ots) -Deutschlandpremiere der achtteiligen Serie am 28. Mai 2018 um21.00 Uhr auf FOX- Gewinner des Grand Prize bei der Series Mania 2015- Immer montags wahlweise im hebräischen Original oder derdeutschen SynchronfassungIsrael erwacht eines Morgens und gerät in eine spannendeSpionageaffäre, die zu einer beispiellosen internationalen Krise zuwerden droht. Was zunächst nach einer Verwechslung aussieht, mündetin einem nervenaufreibenden Thriller. Die mit Preisen ausgezeichneteDrama-Serie stammt aus den Federn von Maria Feldman ("Homeland") undAmit Cohen ("Allegiance"). In den Hauptrollen glänzen u.a. IshaiGolan, Ania Bukstein, Magi Azarzar, Angel Bonanni, Orna Salingersowie Miki Leon und Igal Naor. FOX präsentiert die Erfolgsserie ausIsrael "False Flag" ab 28. Mai, immer montags um 21.00 Uhr inDoppelfolgen.Über "False Flag"Völlig überrascht erfahren fünf ganz normale israelischeStaatsbürger eines Morgens, dass sie unter Verdacht stehen, deniranischen Verteidigungsminister Farhead Sulimani gewaltsam entführtzu haben. Während ihre Identitäten und Fotos weltweit in denNachrichten verbreitet werden, finden sie heraus, dass Sulimani beieinem Besuch in Moskau unter Drogen gesetzt und verschleppt wurde.Schockiert beteuern die fünf ihre Unschuld. Selbst ihre eigenenAngehörigen beginnen, ihre Aussagen anzuzweifeln. Ihr Leben gerätaußer Kontrolle, während ihr eigenes Land, von dem sie sichUnterstützung erhofft hatten, gegen sie ermittelt.Sendetermine:- "False Flag" als deutsche TV-Premiere ab 28. Mai 2018 immermontags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über SkyGo, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie VodafoneSelect und GigaTV verfügbar- Wahlweise im hebräischen Original oder der deutschenSynchronfassungPressekontakt:Felicia RufPR & KommunikationFOX NETWORKS GROUP GERMANY GmbHTel: +49 89 203049 121felicia.ruf@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell