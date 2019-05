Nerven entspannen und Muskeln vitalisieren - So kommen Sie endlich raus aus der Stressfalle (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Stress in seiner ursprünglichen Form ist eine nützliche Sache: Beiunseren Vorfahren diente er schließlich dazu, in Notsituationenbesonders leistungsfähig zu sein und sich - wie das in der Steinzeitja durchaus an der Tagesordnung war - aus Gefahrensituationen rettenzu können. War man dann dem Mammut entkommen, folgte die Entspannungund der Körper konnte wieder auf Normalbetrieb umschalten. Nur gehtdas mit der Entspannung in unserer hektischen Welt, in der alle immerunter Druck stehen, nicht mehr ganz so einfach. Ergebnis sinddauergestresste Menschen, die teilweise echte gesundheitlicheProbleme bekommen. Wie es besser gehen kann, verrät uns jetzt meinstresserprobter Kollege Oliver Heinze.Sprecher: Stress gehört irgendwie für alle zum Alltag. Aber einigeMenschen sind von dem Phänomen besonders betroffen. Und damit sindnicht nur die vielzitierten Manager mit ihren 70-Stunden-Wochengemeint, sagt Apothekerin Jutta Doebel.O-Ton 1 (Jutta Doebel, 27 Sek.): "Zum Beispiel auch Studenten, dieneben ihrem Studium noch Geld verdienen, oder auch Pendler: es istsehr belastend, zusätzlich zur Arbeitszeit auch noch täglich Wege inKauf zu nehmen, die nicht selten auch Stunden dauern können. Da zeigteine neue Studie zum Beispiel, dass dies bei circa elf MillionenArbeitnehmern in Deutschland zutrifft - und wir Frauen, die immerallen gerecht werden wollen und ständig versuchen, Familie, Job undalles andere unter einen Hut zu bringen - all das laugt ziemlichaus."Sprecher: Und die Symptome kennt wohl jeder - ob bei sich, oderbei seinen Mitmenschen.O-Ton 2 (Jutta Doebel, 16 Sek.): "Sie sind oft nervös, alles wirdzu viel, nichts klappt richtig, haben eine ständige Anspannung, dasImmunsystem wird immer schwächer, man ist anfälliger fürBluthochdruck oder auch Kreislaufbeschwerden, Schlafstörungen oderauch Magen-Darm-Probleme und häufig auch Rückenschmerzen."Sprecher: Und gerade die entstehen oft durch Stress, denn...O-Ton 3 (Jutta Doebel, 26 Sek.): "...in stressigen Situationenwerden unsere Nerven belastet, was oft zu angespannten Muskeln führt.Eine Hilfe wäre: Nerven entspannen und Muskeln vitalisieren. Da gibtes Tipps zur Stressbewältigung, zum Beispiel Terminkalenderentzerren, häufig mal Fünf grade sein lassen - also Ruhepausen, Sporttreiben, tief durchatmen - bis hin zu Meditation oder progressiverMuskelentspannung nach Jacobsen."Sprecher: Wem das nicht schnell genug hilft, der kann auch gernezu passenden Nahrungsergänzungsmitteln greifen und dem Körper so aufdie Sprünge helfen.O-Ton 4 (Jutta Doebel, 19 Sek.): "Bei Stress empfehlen wir gerneeine Kombination aus Magnesium und B-Vitaminen. Da gibt es jetzt inder Apotheke ein neues Produkt, das Magnesium-Diasporal Depot Muskelnund Nerven', das für entspannte Muskeln und Nerven sorgt. DasBesondere tatsächlich an diesem Produkt ist eine innovativeZwei-Phasen-Formel mit einem ganz speziellen Depot-Effekt."Sprecher: Das bedeutet, der Körper wird sofort mit Magnesium undden für die Nerven wichtigen B-Vitaminen versorgt - aber durch denDepot-Effekt eben auch noch Stunden nach der Einnahme.O-Ton 5 (Jutta Doebel, 10 Sek.): "Am besten nimmt man morgens kurzvor dem Frühstück regelmäßig eine Tablette ein und damit kann mansich dann wirklich gut bei stressbedingten Verspannungen und fürseine Muskeln und Nerven helfen."Abmoderationsvorschlag:Sie fühlen sich manchmal auch ganz ausgelaugt und wie imHamsterrad gefangen? Vielleicht könnte Ihnen ja der ein oder andereTipp unserer Expertin helfen! Mehr Infos dazu finden Sie auch im Netzunter diasporal.de.Pressekontakt:WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimer Weg 5065824 SchwalbachTel.: 06196-9519968Angelika.lemp@wedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell