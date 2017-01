Nerf lässt jetzt die Autos fliegen / Weltpremiere für Hasbros neue Produktlinie Nerf Nitro auf der Spielwarenmesse (FOTO)

Nürnberg (ots) -- Nerf Nitro kombiniert den Blaster-Spaß mit Stunt-Action- Spezielle Blaster katapultieren Autos ins Geschehen- Alarm für Cobra 11-Star Erdogan Atalay präsentiert Nerf Nitroauf der PressPreview der SpielwarenmesseAction, Spaß und eine Menge Power verbinden Fans in über 75Ländern weltweit mit der Marke Nerf. Sie ist das Original unter denDart Blastern. Bei der neuen Produktlinie Nerf Nitro fliegen abernicht wie gewohnt die Darts, sondern speziell konzipierteSchaumstoff-Autos durch die Luft. Der Blaster dient als Launcher, derdie Autos über Hoch- und Weitsprung-Rampen in einem wahnwitzigenTempo die tollsten Stunts vollführen lässt.Mit Nerf Nitro geht die Marke, die seit über 45 Jahren fürsportlichen Wettkampf und Action steht, wieder einmal neue Wege.Jahrelange Marktforschung und Konzeptentwicklung mit Kindern undderen Eltern fördern ein einzigartiges Spielangebot zu Tage, bei demder Erfindergeist und die Geschicklichkeit der Kinder zu gleichgefragt sind. Denn bei Nerf Nitro gleicht kein Wettkampf dem anderen.Mit dem enthaltenen Zubehör wie Rampen und Hindernissen kann jederParcour immer wieder neu und anders gestaltet werden, egal wie vielPlatz im Kinderzimmer vorhanden ist. Dank der weichen Autos, densogenannten Soft Racers, kann man Nerf Nitro auch problemlos drinnenspielen, ohne dass die Einrichtung leidet. Zur Einführung sindbereits über 40 verschiedene Soft Racers am Start. Dieunverwechselbaren Designs sind dem typischen Nerf-Look entliehen undwecken die Sammelleidenschaft. Damit sich die Fahrzeuge auchkontrolliert auf Ziele starten lassen, sorgt ein speziellerMechanismus am Blaster dafür, dass dieser nur von einem festenUntergrund aus einsatzbereit ist.Perfekte Einheit: Alarm für Cobra 11-Star Erdogan Atalay und NerfNitro"Spielzeug im Allgemeinen und Nerf im Speziellen fand ich schonimmer super. Und Nerf in Kombination mit durch die Luft fliegendenAutos ist natürlich voll mein Ding", so Erdogan Atalay. DerAction-Star aus der international bekannten TV-Serie Alarm für Cobra11 ist auf der Spielwarenmesse in Nürnberg als Stunt-Experte derMarkenbotschafter von Nerf Nitro.Dabei sind der Nervenkitzel der Geschwindigkeit sowie dasAdrenalin bei wagemutigen Sprüngen und einzigartigen Nerf NitroTricks direkt spürbar. Denn die unverwechselbare Nerf Power stecktnatürlich auch in Nitro. Die Nitro Autos fahren nicht einfach, siefliegen. Reichweiten von zwei Metern sind keine Seltenheit. Mit denverschiedenen Nitro Produktsets können Kinder ab fünf Jahren ihreeigene Hochleistungs-Stuntshow vollführen. Der Motofury Rapid RallyBlaster bringt Schnelligkeit ins Spiel. Neun Soft Racer passen insein Magazin und lassen sich dank Motorisierung besonders schnellhintereinander ins Rennen bringen. Die im Set enthaltenen Weit- undHochsprung-Rampen sorgen für den ultimativen Kick, bevor die SoftRacer an den Hindernissen vorbei ins Ziel crashen. Für eine geballteLadung Action sorgt der FlashFury Chaos Blaster, der dank"Multi-Fire" Funktion drei Soft Racer auf einmal ins Rennen schickt.Die Nitro Produktlinie umfasst neben separat erhältlichen Soft RacerFahrzeugpacks des Weiteren mit dem Throttleshot Blitz einenhandlichen Einstiegs-Blaster, mit dem Longshot Smash ein Spezialsetfür Weitsprung Champions und mit dem Duelfury Demolition ein 18 Teileumfassendes Zweispieler-Set.Non-Expanding Recreational Foam: kurz NERFAuch wenn sich die Nerf Sportartikel über die Jahre stetigweiterentwickelten, so ist bis heute das besonders weiche undformfeste Schaumstoffmaterial ein Kernelement und der Namensgeber derMarke geblieben. Aus diesem Non-Expanding Recreational Foam - kurzNERF werden heute die Nerf Nitro Soft Racer und auch die Nerf Dartsfür die bunten Spielzeug-Blaster hergestellt. Und schon dasallererste Nerf Produkt, der Nerf Ball von 1970, bestand aus diesemStoff, der für so viel Action sorgt. Er war damals als der weltweiterste Sportball für das Indoor Spielen eine echte Sensation.Ganz in dieser Tradition setzt Hasbro mit Nerf Nitro zum nächsten,großen Sprung an.Dieses und weiteres Bildmaterial finden Sie hier zum Download:https://www.hasbro-newsroom.de/hasbro-auf-der-spielwarenmesse-2017/Über Hasbro:Hasbro (NASDAQ: HAS) ist ein weltweit agierendes Unternehmen,dessen Ziel es ist, die besten Spielerlebnisse zu schaffen. Zu denbekannten, eigenen Marken des Unternehmens zählen MONOPOLY, MY LITTLEPONY, NERF, PLAY-DOH und TRANSFORMERS und führende Partner-Marken.Hasbro bietet für Kinder und Familien Spielwaren undGesellschaftsspiele, Fernsehserien, Kinofilme, digitale Spiele, sowieLizenzprodukte in allen relevanten Konsumgüterkategorien. Die Hasbro-eigenen Hasbro Studios und deren Film-Label Allspark Pictures, schaffen einzigartige Markenerlebnisse, mit den von ihnen produzierten Inhalten für Fernsehen, Film, digitale Kanäle und mehr. Hasbro ist bestrebt, sozial verantwortlich zu handeln und so das Leben von Millionen von Kindern und Familien weltweit positiv zu beeinflussen.