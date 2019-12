Unterföhring (ots) -- Produziert von Mike Judge ("Beavis and Butt-Head", "King of theHill") und Alec Berg ("Seinfeld", "Lass es, Larry! ")- Ab 10. Dezember auf Sky Atlantic HD- Staffeln eins bis fünf über Sky Box Sets auf Sky Ticket, Sky Go undüber Sky Q auf AbrufRichard und die "Pied Piper"-Jungs scheinen endlich die Früchte ihrerAnstrengungen ernten zu können. Doch sehr bald stellen sie fest, eine größereFirma zu leiten erfordert auch sehr viel mehr Verantwortung. Die sechste undgleichzeitig letzte Staffel der HBO-Comedyserie ist ab 10. Dezember immerdienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie aufSky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Alle fünf vorherigenStaffeln gibt es auf Sky Box Sets, empfangbar über Sky Ticket, Sky Go und überSky Q auf Abruf.Über "Silicon Valley":Nach etlichen gescheiterten Anfängen scheinen Richard (Thomas Middleditch) undseine bunte Nerd-Truppe es mit dem Start-up-Projekt "Pied Piper" endlichgeschafft zu haben. Mit ihrem Versprechen, keine Nutzerdaten zu verwenden,konnten sie sich von der Konkurrenz erfolgreich absetzen. Die Freude, endlicheiner der großen Player in Silicon Valley zu sein, wird aber bald schon etwasgetrübt, denn um ihre hehren Moralvorstellungen in dieser schnelllebigen Branchedurchzusetzen, müssen sie einen hohen Preis bezahlen. Während Richard damitringt, trotz der absurd hohen Geldbeträge seine Integrität zu wahren, fühlt sichJared (Zach Woods) bei "Pied Piper" zunehmend fehl am Platz und sehnt sich nachseiner alten Hacker-Community zurück, die inzwischen von Big Head (Josh Brener)und Jian-Yang (Jimmy O. Yang) geführt wird. Dinesh (Kumail Nanjiani) undGilfoyle (Martin Starr) kämpfen derweil mit der Herausforderung große Teams zuleiten. Wird es ihnen gelingen, langfristig Erfolg zu haben, ohne zu opfern,wofür sie stehen?"Silicon Valley" spielt sein echtes Vorbild grandios überspitzt nach.Serienschöpfer und Produzent Mike Judge gewährt einen Blick in die Welt derNeuen Technologien, in ein Land der großen Ideen und der noch größeren Egos. Fürden "Beavis und Butt-Head"-Erfinder eine bekannte Welt, denn er selbst arbeitetein den späten 80er-Jahren im Silicon Valley. Zu den wiederkehrendenSchauspielern der Serie gehören neben Thomas Middleditch auch Zach Woods(nächstes jahr in der HBO-Serie "Avenue 5"), Kumail Nanjiani ("The Big Sick"),Martin Starr ("Freaks and Geeks"), Josh Brener ("Was Männer Wollen"), AmandaCrew ("Table 19 - Liebe ist fehl am Platz"), Matt Ross ("Big Love"), Jimmy O.Yang ("Crazy Rich Asians") und Suzanne Cryer ("The Fosters").Facts:Originaltitel: "Silicon Valley", Dramaserie, USA 2019, 6. Staffel, 7 Episoden àca. 30 Min., Drehbuch: Mike Judge. Ausführende Produzenten: Mike Judge, AlecBerg, Michael Rotenberg, Tom Lassally, Clay Tarver, Jim Kleverweis, Lew Morton.Regie: u.a. Pete Chatmon. Darsteller: Thomas Middleditch, Zach Woods, KumailNanjiani, Martin Starr, Josh Brener, Amanda Crew, Matt Ross, Jimmy O. Yang,Suzanne Cryer, Chris Diamantopoulos, Neil Casey, Ben Feldman, Arturo Castro.Ausstrahlungstermine:Staffel sechs: ab 10. Dezember 2019 auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket,Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Staffeln eins bis fünf: derzeit auf Sky BoxSets über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Watchmen" und "Euphoria" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HDaußergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals ausItalien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sindsowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüberhinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestelltund können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist alseigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zuPremium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. WeitereInformationen finden Sie zudem unter www.sky.de/SiliconValley sowie aufwww.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange VertragsbindungSerien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durchsein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformenvereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eineverbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen undpersönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS undAndroid Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, viaChromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.