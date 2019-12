Unterföhring (ots) - 10. Dezember 2019. Neues Jahr, neuer Sheldon! Der MadMonday auf ProSieben bleibt fest in der Hand der Nerds: Die erfolgreiche Serie"Young Sheldon" übernimmt ab 6. Januar 2020 den Sendeplatz von "The Big BangTheory" um 20:15 Uhr. In der dritten Staffel der US-Comedy macht sich MutterMary (Zoe Perry) ernsthafte Sorgen um Sheldons (Iain Armitage) geistigeGesundheit. Und sein großer Bruder Georgie (Montana Jordan) entdeckt seinenUnternehmergeist ...Die dritte Staffel "Young Sheldon" ab 6. Januar 2020, um 20:15 Uhr, am MadMonday auf ProSieben.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR UnitFiction Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktionAlexandra Schmitt Tel. +49 (89) 9507-1322 Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4463754OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell