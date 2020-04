Nera Telecommunications: Das wird bald in aller Munde sein!

Für die Aktie Nera Telecommunications stehen per 19.04.2020, 01:30 Uhr 0.18 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Nera Telecommunications zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Unser Analystenteam hat Nera Telecommunications auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nera Telecommunications investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,46 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung einen Mehrertrag in Höhe von 3,36 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Nera Telecommunications liegt mit einem Wert von 15,12 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 3 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" von 14,67. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Nera Telecommunications mit einer Rendite von -37,77 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,71 Prozent. Auch hier liegt Nera Telecommunications mit 43,48 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.