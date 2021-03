Neptune Digital Assets-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Neptune Digital Assets-Aktie hat in der zweiten Märzhälfte deutlich Auftrieb bekommen und schaffte dabei den Anstieg über das Doppeltop bei 0,46 und 0,48 kanadischen Dollar (CAD). Am 23. März markierte das Papier im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch bei 1,28 CAD. Hohe RSI- und Stochastik-Werte führten daraufhin zu Gewinnmitnahmen und ließen den Kurs wieder etwas zurückkommen. Am 25. März wurde ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



