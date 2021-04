Neptune Digital Assets-Aktie: Was folgt auf die Ernüchterung?

Die Aktie der Neptune Digital Assets Corp. vollzog im April einen hochdynamischen Anstieg. Innerhalb von nur vier Tagen explodierte der Kurs von 0,59 auf 1,59 Euro. Gewinne in dieser Größenordnung lassen sich allerdings nur in den seltensten Fällen auf Dauer behaupten. So auch in diesem Fall.

Im Anschluss an das Hoch vom 13. April setzten Gewinnmitnahmen ein. Nur einen Tag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung