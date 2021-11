Neptune Digital Assets-Aktie: Das Verkaufssignal wird bestätigt

Am 20. Oktober und dann noch einmal am 8. November scheiterte die Neptune-Digital-Assets-Aktie daran, einen dauerhaften Anstieg über die Marke von 0,56 Euro zu vollziehen. Infolge dieser Schwäche ging der Wert anschließend in eine Korrektur über und fiel auf den 50-Tagedurchschnitt zurück. Er wurde gestern unterschritten. Im heutigen Handel bemühten sich die Bullen um die sofortige Rückgewinnung des EMA50, scheiterten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung