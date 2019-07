Nepper, Schlepper, Pannenfänger / Betrüger als Gelbe Engel in Ost- und Südosteuropa unterwegs / Störsender verhindern Anruf bei ADAC Auslandsnotrufstation

München (ots) -Die ADAC Versicherung AG warnt erneut vor falschen Pannenhelfern,die sich als Gelbe Engel ausgeben und Reisenden viel Geld fürAbschlepp- und teils unnötige Werkstattleistungen abknöpfen. Außer inUngarn und Serbien sind die Betrüger jetzt auch vermehrt inBulgarien, Kroatien und Slowenien aktiv. Dazu sind die Slowakei,Litauen und Polen betroffen.Um die Urlauber in die Falle zu locken, nutzen die BetrügerFahrzeuge in der farblichen Gestaltung der Pannenhilfe-Autos, mit demLogo des Clubs oder der Aufschrift "Im Auftrag des ADAC". Auch dasPersonal tritt im Gewand der ADAC Straßenwachtfahrer auf. Aber: ImAusland betreibt der ADAC keine eigene Straßenwacht-Flotte und diedortigen Vertragspartner dürfen weder auf ihren Fahrzeugen noch anWerkstätten ADAC Logos verwenden.Es gibt jedoch eine Ausnahme: In Norditalien ist ein Gelber Engelganzjährig als Pannenhelfer für die ADAC Notrufstation tätig.ADAC Plus-Mitglieder sollten daher folgende Hinweise beachten: ImFalle einer Panne außerhalb Deutschlands sollte grundsätzlich derAuslandsnotruf unter der Nummer 00 49 89 22 22 22 kontaktiert werden.Hier wird dann ein Pannenhelfer oder ein Abschleppdienst vor Ortvermittelt. Der "echte" Pannenhelfer kennt die Mitgliedsdaten desLiegengebliebenen oder kann im Zweifelsfall die Daten abrufen, um soden Nachweis zu erbringen, dass er tatsächlich im Auftrag des ADAChandelt.Besonders offensichtlich ist die Taktik vieler Betrüger, bereitsan der Autobahn zu warten und direkt nach einer Panne aufzutauchen,um dem Hilfesuchenden ihre Dienste anzubieten. Anrufversuche der ADACPlus-Mitglieder beim Auslandsnotruf können fehlschlagen, da dieKriminellen Störsender in ihren Fahrzeugen installiert haben, die dasTelefonnetz unterbrechen und eine Mobilfunkverbindung unmöglichmachen. In so einer Situation sollten Autofahrer ihr Fahrzeugabschließen, sich einige Meter entfernen und von dort den ADACAuslandsnotruf kontaktieren.Wenn die ADAC Versicherung AG die Betrüger, beispielsweise mittelsFoto von Nummernschildern, identifizieren kann, wird mitUnterstützung des Partnerclubs immer Anzeige auf Unterlassungerstattet. Betrugsanzeigen können nur die Geschädigten erstatten.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Steuern von 125,5 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 3866christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell