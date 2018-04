Bonn (ots) - Drei Jahre nach dem Erdbeben habenHilfsorganisationen für die Menschen in Nepal viel getan, aber esbleibt auch weiterhin viel zu tun. Die Naturkatastrophe hat in demHimalaya-Staat, wie so oft in Entwicklungsländern, zu einer Kette vonFolgeproblemen geführt und bestehende Probleme verstärkt. Dielangfristige Überwindung von Armut, Hunger und Migration bleibt auchweiterhin eine der wichtigsten Aufgaben, um die Lebenssituation derKinder, Frauen und Männer zu verbessern.Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" leistetendirekt nach dem Erdbeben 2015 Nothilfe und begannen mit demWiederaufbau - zum Teil vor dem Hintergrund großer Herausforderungen,die auch heute noch zu Verzögerungen führen. Langwierige staatlichebürokratische Prozesse und der große Mangel an ausgebildetenArbeitskräften sind zwei der wichtigsten Faktoren, mit denenHilfsorganisationen vor Ort bereits seit drei Jahren umgehen müssen."Wir unterstützen die Bevölkerung mit Einkommen schaffenden Maßnahmenund Trainingsprogrammen, in denen Menschen lernen können, wie manHäuser erdbebensicher baut. Weitere Beben sind nicht ausgeschlossen,deswegen ist die Katastrophenvorsorge sehr wichtig", sagt FelixNeuhaus, der während des Erdbebens Büroleiter von AWO Internationalwar, und heute als Koordinator für die Humanitäre Hilfe tätig ist.Wie auch andere Bündnisorganisation von "Aktion Deutschland Hilft"hat AWO International bereits vor 2015 Hilfe in Nepal geleistet.Denn schon vor der Katastrophe war das Land eines der ärmsten derWelt. Etliche Nepalesen verlassen jeden Tag ihre Heimat, um der Armutzu entfliehen und im Ausland Arbeit zu finden. Viele von ihnengeraten auf ihrem Weg in die Hände von Menschenhändlern undSchleppern, welche die verzweifelte Situation der Menschen ausnutzen.Vor allem Frauen und Kinder sind von den Gefahren betroffen. Und nachden Erdbeben hat sich die Zahl der Betroffenen noch erhöht. Auch hierhelfen die Bündnisorganisationen: "Wir leisten Aufklärungsarbeit zuden Themen Menschenhandel und irreguläre Arbeitsmigration, denn vieleMenschen verloren nach dem Erdbeben ihr Haus sowie Hab und Gut undversuchten im Ausland Arbeit zu finden, um ihre Familien zuversorgen", so Neuhaus.Seit dem Erdbeben hat "Aktion Deutschland Hilft" Spenden in Höhevon rund 26 Millionen Euro für die Menschen in Nepal gesammelt. Vondiesen Spenden wurden zum Beispiel Zelte verteilt, sauberesTrinkwasser bereitgestellt und Trümmer entsorgt. Heute bauen dieBündnisorganisationen unter anderem Häuser wieder auf und bilden dienepalesische Bevölkerung zu Maurern aus.Am 25. April 2015 bebte in Nepal mit einer Stärke von 7,8 auf derRichterskala die Erde. Es folgten wochenlange Nachbeben - dasverheerendste am 12. Mai mit einer Stärke von 7,2. Laut dernepalesischen Regierung kamen fast 9.ooo Menschen ums Leben. Mehr als600.000 Häuser wurden komplett zerstört und Millionen von Menschenverloren ihre Lebensgrundlage.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell