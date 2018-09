Neovasc meldet die Implantation seines Reducer beim 100. Patienten in Deutschland

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Neovasc, Inc. ("Neovasc" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: NVCN)(TSX: NVCN), ein führender Entwickler von minimal-invasivenTechnologien für Transkatheter-Mitralklappenersatz sowieminimal-invasiven Vorrichtungen zur Behandlung refraktärer AnginaPectoris, hat heute gemeldet, dass der Neovasc Reducer(TM) (der"Reducer") jetzt bei 100 Patienten in Deutschland implantiert wurde.Bei dem Reducer handelt es sich um ein Drahtgeflecht, das in eineHerzvene von Patienten mit refraktärer Angina Pectoris eingesetztwird.Mehr und mehr Patienten leiden trotz optimaler medikamentöserBehandlung und vergangener Revaskularisierungen (über perkutanekoronare Intervention oder koronare Bypassoperation) an einersignifikanten Angina Pectoris. Möglicherweise ist eineRevaskularisierung auch nicht möglich oder zu riskant. Die refraktäreAngina Pectoris kann zu einer signifikanten Invalidität führen. Siebeeinträchtigt die Lebensqualität und macht möglicherweise mehrereMedikamente und häufige Krankenhausaufenthalte erforderlich."Dieser bedeutenden Meilenstein in Deutschland wurde frühererreicht als erwartet, nicht zuletzt deshalb, weil der Reducer Anfangdes Jahres den NUB-Status 1 erhalten hat. Immer mehr Kardiologeninformieren sich über die Reducer-Therapie, und wir sind auf einemguten Weg, die Anzahl der Implantate in Deutschland für 2018gegenüber dem Vorjahr zu verdreifachen", erklärte Fred Colen,President und Chief Executive Officer von Neovasc.Dr. Steffen Schnupp vom Klinikum Coburg (Deutschland)kommentierte: "Bei uns werden immer mehr Patienten mit refraktärerAngina Pectoris vorstellig, trotz optimaler medizinischer Behandlungund Revaskularisierungstherapien. Die Reducer-Therapie ist einewillkommene Alternative für diese Patienten an meinem Zentrum."Dr. Schnupp und sein Kollege Dr. Ashraf Salem haben in Coburg(Deutschland) den 100. Reducer implantiert. Der Eingriff verliefproblemlos und dauerte weniger als 30 Minuten."Wir haben mehr als 25 Patienten mit dem Reducer behandelt undbeobachten eine hohe Erfolgsrate. Neunzig Prozent unserer Patientenmelden eine Linderung der Symptome und mehr Lebensqualität", sagteDr. Salem.Informationen zum ReducerDer Reducer besitzt die CE-Kennzeichnung und ist in derEuropäischen Union zur Behandlung refraktärer Angina Pectoriszugelassen. Dies ist eine schmerzhafte und lähmende Erkrankung, beider die Koronararterien trotz Behandlung durch herkömmlicheRevaskularisierung oder Herzmedikamente zu wenig Blut an denHerzmuskel durchlassen. Sie betrifft Millionen Menschen weltweit,die in der Regel aufgrund ihrer beeinträchtigenden Symptome ein starkeingeschränktes Leben führen, und die Inzidenz ist steigend. DerReducer lindert die Symptome der Angina Pectoris, indem er denBlutfluss in das Kreislaufsystem des Herzens verändert. Dadurchwerden ischämische Regionen des Herzmuskels besser mitsauerstoffreichem Blut versorgt. Die Implantation des Reducer erfolgtüber einen minimal-invasiven transvenösen Eingriff, vergleichbar mitder Implantation eines Koronarstent, und dauert in der Regel um die20 Minuten.Informationen zu Neovasc Inc.Neovasc ist ein spezialisiertes Medizinprodukteunternehmen, dasProdukte für den schnell wachsenden Markt der Versorgung vonHerz-Kreislauf-Patienten entwickelt, herstellt und vertreibt. Zuseinen Produkten gehören der Reducer zur Behandlung refraktärerAngina Pectoris, der momentan in den USA nicht kommerziell erhältlichist und in Europa seit 2015 vertrieben wird, sowie der Tiara(TM) (der"Tiara") zur Transkatheter-Behandlung von Störungen der Mitralklappe,der sich momentan in den USA, Kanada und Europa im klinischenPrüfstadium befindet.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.neovasc.com. 