Die Neoss® Group bringt den NeoScan™ 1000 auf den Markt und feiert damit 20 Jahre Intelligent Simplicity.

Woodland Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Im Rahmen der Meilensteinfeier von Neoss erhielten die Delegierten des Neoss Integrate 2022 Kongresses in Göteborg, Schweden, den ersten Zugang zum intraoralen Scanner NeoScan 1000, der im September 2022 auf den Markt kommen soll.„Ich freue mich, den NeoScan 1000 in unser Angebot an intuitiven Dentallösungen aufnehmen zu können. Die Leistung des Scanners übertrifft meine Erwartungen und bietet klare Wettbewerbsvorteile. Mit dem Scanner wird Neoss sein eigenes digitales Dentalangebot erheblich erweitern können."Dr. Robert Gottlander, CEO und Präsident der Neoss Group.Der kompakte, leichte Scanner ist auf Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Scannen ausgelegt und bietet die Möglichkeit für einen flexiblen Workflow mit offener und kompatibler Ausgabe zu einem wettbewerbsfähigen Preis.„Der NeoScan 1000 ist ein superschneller, leichter und einfach zu bedienender Scanner. Ich hatte das Vergnügen, bei den ersten Tests dabei zu sein und habe den Scanner für mehrere digitale Abdruckindikationen in meiner Klinik mit hervorragenden Ergebnissen eingesetzt. Die digitale Zahnmedizin benötigt kosteneffizientere Lösungen, damit die Kliniker ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Der NeoScan 1000 hat das Potenzial, genau das zu tun."Dr. Marcus Dagnelid, DDS, zertifizierter Zahnarzt für ProthetikMit dem einfachen USB-Kabelanschluss und der Unterstützung des Touchscreens wird der NeoScan 1000 Zahnärzte und Zahntechniker gleichermaßen begeistern! Für weitere Informationen besuchen Sie neoss.com/neoscan1000Informationen zu Neoss®Neoss bietet intelligente Lösungen, die intuitiv leicht zu bedienen sind. Unsere Produkte ermöglichen es Zahnärzten, ihren Patienten zuverlässige und kostengünstige Behandlungen mit vorhersehbaren Langzeitergebnissen anzubieten. Als Marktführer mit Einfallsreichtum und Integrität streben wir danach, neue Standards zu setzen. Durch die Entwicklung intelligenter Behandlungslösungen und die enge Zusammenarbeit mit jeder Praxis macht Neoss das Komplexe weniger kompliziert. Wir nennen das intelligente Einfachheit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Harrogate (Großbritannien) und Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Göteborg (Schweden) ist weltweit vertreten und verfügt über eine langjährige Präsenz auf den wichtigsten Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neoss.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3563754-1&h=216901725&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3563754-1%26h%3D2107034528%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neoss.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neoss.com&a=https%3A%2F%2Fwww.neoss.com)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837155/NEOSS.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3563754-1&h=2572259946&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3563754-1%26h%3D2399781695%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1837155%252FNEOSS.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1837155%252FNEOSS.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1837155%2FNEOSS.jpg)Pressekontakt:Tel.: + 44 (0) 1423 817 733,E: info@neoss.com,eingetragen in England und Wales,Nr. 04120053 MwSt.-Nr. GB 817 362918Original-Content von: Neoss, übermittelt durch news aktuell