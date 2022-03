Neonode-Aktie: Schauen Sie rein!

Benzinga Pro Daten, Neonode Inc. – Common Stock (NASDAQ:NEON) meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,49 Millionen Dollar. Das Ergebnis fiel auf einen Verlust von $1,91 Millionen, was einem Rückgang von 2,69% gegenüber dem letzten Quartal entspricht. Im dritten Quartal erwirtschaftete Neonode Inc. – Common Stock einen Umsatz von 962,00 Tausend Dollar, verlor aber 1,86 Millionen Dollar beim Gewinn.

