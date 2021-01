NeonMind notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: 6FU)

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. – 19. Januar 2021: NeonMind Biosciences Inc. (CSE: NEON) („NeonMind“), ein auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien jetzt an der Wertpapierbörse Frankfurt (der „FWB“) unter dem Symbol „6FU“ gehandelt werden. Somit sind die Stammaktien von NeonMind an der Canadian Securities Exchange und an der FWB notiert bzw. zweitgelistet.

„Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung